Samsun'da kayıp şahsın cesedi bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin Altınkaya Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden dün işe gitmek için 55 DA 041 plakalı otomobiliyle ayrılan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Yakınlarının ve jandarma ekiplerinin aramaya başladığı Gider'in otomobili, Kıratbükü Mahallesi'nde Altınkaya Baraj Gölü'nün kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası baraj gölünde Gider'in cansız bedenine ulaşıldı.

Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.