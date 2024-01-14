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        Samsun'da kayıp şahsın cesedi bulundu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin Altınkaya Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:15
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        Samsun'da kayıp şahsın cesedi bulundu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin Altınkaya Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden dün işe gitmek için 55 DA 041 plakalı otomobiliyle ayrılan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Yakınlarının ve jandarma ekiplerinin aramaya başladığı Gider'in otomobili, Kıratbükü Mahallesi'nde Altınkaya Baraj Gölü'nün kenarında bulundu.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası baraj gölünde Gider'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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