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        4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 5 şüpheli adliyede

        SAMSUNmerkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:15
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        4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 5 şüpheli adliyede
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        SAMSUNmerkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle birçok ildeki 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da 12 Ocak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki ifadeleri sonrası şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Adana'da yakalanan İ.G. (25) ve M.T. (23), Mersin'de yakalanan N.D. (28) ve T.D. (45) ile Samsun'da yakalanan S.K. (20) bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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