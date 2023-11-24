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        19 Mayıs ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:22
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        19 Mayıs ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
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        SAMSUNAA-19 Mayıs ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

        Buradaki programda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Programa, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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