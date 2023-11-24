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        Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji tarafından Samsun'da cumartesi günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:42
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        Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji tarafından Samsun'da cumartesi günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'da yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, genel olarak güneyli yönlerden, pazar günü ise sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerimizde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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