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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde düzenlenecek. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:38
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        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
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        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Verilen teklife göre;

        KDV iadelerinde iade hakkının kısmen ve ya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

        Banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

        KKM'DE VERGİ İSTİSNASI UZATILACAK

        Daha önce son tarihi 31 Aralık 2023 olarak KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

        İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

        Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025'in sonuna kadar uzatılacak.

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        İHRACATÇIYA KAZANÇ İSTİSNASI ORANI YÜKSELİYOR

        Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi

        hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarılacak.

        Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kâr paylarının yarısı, dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilecek.

        Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde düzenlenecek.

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