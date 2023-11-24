Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde düzenlenecek. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak

Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:38 facebook

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