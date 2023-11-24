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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:16
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Bafra Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti" yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. 19 Mayıs ilçesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 1415 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyonda V.F.A, İ.Ö. ile M.Y. gözaltına alındı. Bafra Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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