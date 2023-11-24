Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve mühimmat ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.K. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine evde arama yapıldı.

Aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 224 adet av tüfeği fişeği, 165 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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