Fenerbahçe, Jorge Jesus'la anlaştı! FIFA sorunu ortadan kalktı Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan alacağının ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya gitmeye hazırlanıyordu. Ancak sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşmaya vararak sorunu çözdü

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yaşanması muhtemel bir kriz çok büyümeden önlendi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası, geçen sezon kazandığı Türkiye Kupası'ndan ötürü doğan bonusun ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeye hazırlanıyordu.

69 yaşındaki çalıştırıcının kasım ayı başında kulübe son bir ihtar çektiği ortaya çıkarken bu yola başvurmak istemese de buna mecbur kaldığını yakın çevresi ile paylaştığı öğrenilmişti.

FENERBAHÇE SORUNU ÇÖZDÜ REKLAM Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, tecrübeli hocayla görüşüp sorunu çözdü. Taraflar arasında alacak verecek mevzusu kalmazken FIFA'lık olacak herhangi bir ihtilaf da kalmadı.

SÜPER KUPA AÇIKLAMALARINI YALANLADI Öte yandan Jorge Jesus'un bugün sosyal medyada paylaşılan sözleri gündem olmuştu. Jesus'un Süper Kupa finali ile ilgili "Suudi Arabistan’da oynanacak kupa finalini Galatasaray kazanır" dediği iddia edilse de böyle bir açıklamasının kesinlikle olmadığını söylediği öğrenildi.