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        Çarşamba'da "Öğretmenler Günü Konseri" verildi

        Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Öğretmenler Günü Konseri" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:48
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        Çarşamba'da "Öğretmenler Günü Konseri" verildi
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        Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Öğretmenler Günü Konseri" verildi.

        Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş Çarşamba Belediyesi Sanat Topluluğu'nun seslendirdiği şarkılarla keyifli dakikalar geçirdi.

        Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğretmenler Günü'ne özel olarak Çarşamba Belediyesi Sanat Topluluğumuzun hazırladığı Türk Sanat Müziği konserimizde öğretmenlerimiz ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Eğitim kenti Çarşamba'mızda her zaman eğitimin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımızı en güzel şekilde eğiten, öğreten değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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