        Havza'da ASFED 200 adet ramazan kolisi dağıttı

        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza ilçesinde 200 adet ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Havza'da ASFED 200 adet ramazan kolisi dağıttı

        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza ilçesinde 200 adet ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Yardımlar, Havza Sanayici, İş İnsanları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği (HASİYAD) tarafından mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        ASFED Samsun Şubesi İl Başkan Yardımcısı ve HASİYAD Başkanı Aydın Kaya, bu yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ASFED tarafından 4 bin adet ramazan kolisi ve 1000 yardım fişi hazırladığını ve bu kolilerinden 200 adedinin Havza'da dağıtıldığını belirtti.


        Kaya, "Rahmet ve bereket ayında, yardıma muhtaç ailelerin yüzlerini güldürmek, onları yalnız bırakmamak ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla başlatılan bu kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederim. HASİYAD olarak üyesi olduğumuz ASFED ailesinin içerisinde olmak bizlere gurur vermekte. Sayın Genel Başkanımız Osman Yılmaz ve bu yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazanın barış, huzur ve dayanışma getirmesini temenni eder, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve bereketli bir ramazan dilerim." dedi.

        Yardım kolilerini teslim alan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Sevil Çelik ise ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz ve HASİYAD Başkanı Aydın Kaya'ya teşekkür ederek, "Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bir lokma koymaktan geri durmayan herkesten Allah razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

