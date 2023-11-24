Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında katma değeri yüksek ihracat vurgusu yapan Erdoğan, "Bizim Türkiye olarak üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken ihracattaki nitelik artışıdır. Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız şart. Burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık. Yüksek teknolojili ürün ihracatının payı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 40.3'e yükseldi. Kilogram başına ihracatı Türkiye ekonomisine yakıştıramıyorum. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünleri artırarak bunu artırabiliriz. Savunma sanayisinde hamdolsun bunu başardık" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

- "İnovalig’de bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara ulaştı."

- "Kardeşlerim, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam edin. Sizi asla yalnız bırakmayız."

- "TİM’in çalışmalarına ve projelerine her zaman destek sağladık. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine salgın dönemi dışında her zaman bizzat katılarak destek olduk."

"35 BİN İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLDİ"

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- "Yurt içinde ve yurt dışında önünüzü açmanın gayreti içerisinde olduk. Öncelikli gündemimiz hep sizlerin meselesidir."

- "Yatırımların karşılıklı teşvikinden, çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek işlere öncülük ediyoruz."

- "İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport vardır.

Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle irtibat kurabilmeniz için bu düzenlemeyi hayata geçirdik."

- "35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik."

"İHRACATTA NİTELİK ARTIŞINA YOĞUNLAŞMALIYIZ"

- "19.6 milyar dolar kredi toplam 45 milyar dolarlık destek sağladı Eximbank. Devlet yardımlarının da toplam tutarı 8 milyar TL'yi buldu."

- "İhracatçılarımızın kendilerine sunulan tüm bu desteklerinin hakkını verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranı ile OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu."

- "İhracatımız yükseliş trendine devam ediyor. Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 oranına arttı. En yüksek ekim ayı ihracatına ulaştık."

- "Bu başarıda emeği, alın teri ve katkısı olan siz ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum. OVP'de ve 12'inci Kalkınma Planı'nda belirlediğimiz ihracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz."

- "Bizim Türkiye olarak üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken ihracattaki nitelik artışıdır. Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız şart. Burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık."

- "Yüksek teknolojili ürün ihracatının payı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 40.3'e yükseldi. Kilogram başına ihracatı Türkiye ekonomisine yakıştıramıyorum."

- "İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünleri artırarak bunu artırabiliriz. Savunma sanayisinde hamdolsun bunu başardık."

- "Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerlerde yelpazemisi geliştirmeliyiz."

"İHA'LARIN YENİ YERLİ KAMERASI 2024'TE ÜRETİLECEK"

- "İHA’larda kullandığımız optik kameraları Kanada’dan tedarik ediyorduk. Sınır ötesi operasyonlarımız sebebiyle firma ayak diremeye başladı. Biz de hemen ASELSAN’ı talimatlandırdık."

- "O dönemde ayda 2-3 tane üretebiliyordu. Gece gündüz çalışarak ayda 15-20 adet kamera üretip yerli İHA’larımıza sunmayı başardılar. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık."

- "Yurt dışına da ihraç ettik. Bununla da kalmıyor, kameraların bir üst versiyonunu geliştiriyoruz."

- "Şubat 2024’ten itibaren bu yeni kamera sistemimizin seri üretimine geçmeyi planlıyoruz."

"İNOVASYONA HEP ÖNEM VERDİK"

- "Togg projemizde de içimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. Türkler otomobil yapamaz dediler, bunun fabrikası yok iftirası attılar. Hatta mühendislerimizin ürünleri olan otomobillerin yurt dışından getirildiğine kadar iftiralar attılar."

- "Togg üretim tesisini ziyaret dahi etmediler. Yolları süsleyen 12 binden fazla araca rağmen aynı iftiralarını devam ettiriyorlar."

- "Kilogram başına ihracat ortalamasında savunma ile birlikte hazır giyim ve makine gibi sektörlerde de fena gitmiyoruz, ancak önümüzde halen uzun bir yol olduğunun farkındayız. Çünkü Türkiye yerinde sayan bir ülke değildir."

- "Ekonomide sürekli hedef büyütmemizin, ihracatta başkalarıyla değil kendimizle yarışmamızın, her alanda hep daha güçlü, daha gelişmiş, daha bağımsız hareket etmemizin sebebi işte budur."

- "İnovasyon haftasındaki gelişmelerin hepimize rehberlik edeceğine inanıyorum. 2002’den beri attığımız her adımı, belli bir plan ve vizyon doğrultusunda attık. İnovasyon meselesine hep ciddi önem verdik."

- "Bu anlayışla Teknopark’ları yaygınlaştırarak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek, genç girişimcileri destekleyerek Ar-Ge merkezlerimizi 0’dan bin 298’e, Teknopark sayımızı 2’den 100’e çıkarttık."

"BİLİM İNSANI VE YATIRIMCI SAYISININ ARTMASI OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK"

- "Artık nitelikli ve donanımlı gençlerimiz, geleceklerini yurt dışında değil Türkiye’de görüyor."

- "Ülkemizin inovasyon ekosistemi adına memnuniyet duyuyoruz. Bilimde, kültürde, sanatta, ticarette, eğitimde ve hayatın her alanında ilerlemek beşeri zenginlik ve kültürle mümkündür."

- "İslam medeniyetinin gözde şehirleri hep bu şekilde gelişmiş ve kalkınmıştır. Batıdaki bilim merkezleri dünyadan bilim ve sanat merkezlerini cezbederek büyümüşlerdir. Silikon Vadisi de bunun en başarılı örneğidir."

- "Kullandığımız telefonların, kim bilir kaç medeniyetten insanın emeği olduğunu tahmin bile edemeyiz."

- "Şirketlerimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz dışa açılmaktan ve uluslararası bir zemini oluşturmaktan asla korkmamalı. Türkiye’yi içine kapatmayı amaçlayan söylemleri asla iyi niyetli bulmuyoruz."

- "Türkiye’de bilim insanı sayısı ve yatırımcı sayısının artması ülkemiz açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır."

- "Buna zarar verecek, ülkemizin imajını zedeleyecek provokasyonlara sizlerin de müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıktığımız bu kutlu yolculukta menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka seçeneğimiz bulunmuyor."

"HEDEFLERİMİZDEN ASLA KOPMADIK"

- "Nice bize ‘yapamazsınız’ diyenleri başarılarımızla sürekli hüsrana uğrattık. "Ülkemizi yurt dışında kötüleyerek siyasi rant peşinde koşanların hevesini kursağında bıraktık."

- "Hedeflerimizden asla kopmadık, kopmayacağız. Bu dönemde mazlum ve mağdur kardeşlerimize de sırtımızı dönmeyeceğiz."

- "Gazzeli kardeşlerimizin dertleriyle de aynı şekilde dertleneceğiz. İsrail’in vahşetine ses çıkartmayanlar gibi soykırıma bulaşmadık."

- "Biz bunların hiç birine borçlu değiliz. Anlımız ak, başımız dik yürürdük. Türkiye zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir."

- "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama ne surette olursa olsun yolda kalan olmayacağız."

- "Türkiye inovasyon haftasını zenginleştiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ödül verdiğimiz firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum."