Bafra, Havza ve Terme'de Öğretmenler Günü kutlandı Samsun'un Bafra, Havza ve Terme ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Samsun'un Bafra, Havza ve Terme ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Bafra ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

- Havza

Havza ilçesinde Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunul​​​​​​​du. İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şehit öğretmenler anıldı. Şiirler okundu, oratoryo ve şarkılar seslendirildi.

Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen Hüsamettin Yüksel, Canan Kalkan ve Selim Ayan'a şeref belgeleri Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından veridi.

Programın son bölümünde ise Kaymakam Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci , Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

- Terme

Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Kaymakam Metin Maytalman, Kaymakam Refiki İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, "Görevi insan olan ve insanlık tarihinin en önemli mesleği olan öğretmenlik ülkemizin geleceğidir. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler arasındadır. Öğretmenlik, bir ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler." dedi.

Konuşmanın ardından kutlama programı çeşitli etkinlerle devam etti.