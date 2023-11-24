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Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:14 facebook

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TÜRKAN ŞORAY Baş öğretmen Atatürk'ün yeni nesli emanet ettiği, değerli öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü' kutlu olsun. Ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek için ömrünü eğitime adamış, hepimizin hayatına dokunan, çabalayan, anılarımızda yeri alan öğretmenlirimizi bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz.

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HÜLYA KOÇYİĞİT



'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…



Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillerin inşasında büyük emekler veren, eğitime ömrünü adamış, sevgi ve şefkatle öğrencilerine yaklaşan, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hayatımıza dokunmuş tüm öğretmenlerimizi sevgiyle, minnetle yâd ediyorum...