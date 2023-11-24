İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
Adana'da, içki içerken tartıştığı arkadaşları 19 yaşındaki Alperen Kaya ile aynı yaştaki Eren Güngör´ü defalarca bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Şeref Aslantaş, olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Tutuklanan Aslantaş´ın ifadesinde, "Eve dönmek için ayrılırken, şaka amaçlı Kaya´ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dediği ortaya çıktı
Adana'da tüyler ürperten olay, dün saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki Gençlik Köprüsü´nde meydana geldi.
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR BULUŞTUİki arkadaşını da öldüren Şeref Aslantaş.
DHA'da yer alan habere göre Şeref Aslantaş (19), mahalleden arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör´ü (19) buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru´na çağırdı.
İKİ GENÇ HASTANEDE CAN VERDİÖldürülen Alperen Kaya.
3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref Aslantaş, yanında getirdiği bıçakla Kaya´yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör´ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, kurtarılamadı.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİÖldürülen Eren Güngör.
Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
"ŞAKA AMAÇLI OMUZ ATTIM, KÜFRETTİ"
Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen Şeref Aslantaş, ifadesinde, "Eve dönmek için ayrılırken şaka amaçlı Kaya´ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Aslantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.