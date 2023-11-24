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        Samsun'da jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

        Samsun'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:43
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        Samsun'da jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik denetim
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        Samsun'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerle motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Samsun'da bu yıl Trafik Jandarması sorumluluk alanında meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 14'ünü motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının oluşturduğu vurgulandı.

        Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin yakalanması maksadıyla, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve Asayiş Timlerince yoğun olarak "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet ile Sürücü ve Yolcularının Denetimi"nin gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ve yolcularına mevzuata uygun motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı, koruyucu tertibat kullanımı, koruma başlığı ve koruma gözlüğü ile reflektif yelek giymenin önemi hakkında bilgilendirme yapılarak bu hususta çeşitli bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı kaydedildi.

        Denetimlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Garip Gümüş ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay'ın da katıldığı belirtildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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