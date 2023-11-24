Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Samsun Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlerin ülkenin aydınlık yarınlara ulaşmasında önemli sorumluluklar taşıyan, çocukların ve gençlerin insanlığa yararlı bireyler olması için çabalayan, onları iyiye, güzele, gerçeğe ve bilime ulaştırmak için doğru yönlendiren eğitim neferleri olduğunu söyledi.

Ağar, her öğrencinin hayatında olumlu izler bırakmanın öğretmenliğin en değerli yanı olduğunu da vurguladı.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sahne gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Samsun Valisi Ortan Tavlı, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiirler okuyup müzik dinletisi sundu.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise Cumhuriyet'in gençlerini, eleştiren, sorgulayan, ilgi, yetenek ve yeterliliklerinin farkına varmış ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek gençler olarak yetiştireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekli öğretmenlere de hizmet şeref belgesi verildi.

- Çankırı

Çankırı'da Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Okullarda kullanılan eski malzemelerin yer aldığı serginin açılışının ardından tören sona erdi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Türkmen, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli şekilde süregeldiğini anlatarak, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen, bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membasıdır." dedi.

Törenin ardından Türkmen ve beraberindeki öğretmenler, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.