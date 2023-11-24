SAMDOB "Madama Butterfly" operasının prömiyerini 25 Kasım'da yapacak Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasının prömiyerini 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasının prömiyerini 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Prömiyer öncesi SAMDOB sanatçıları son hazırlıklarını Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yaptı.

Librettosu Giuseppe Giacosa ve Luigi Illica'a ait "Madama Butterfly" operası, orkestra şefi Patrick David Murray yönetiminde Yiğit Günsoy'un rejisi ile sahnelenecek.

Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a ait. Volkan Akkoç'un koro şefi, Kürşat Kılıç'ın koreograf olarak yer aldığı "Madama Butterfly" operasının ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştiriliyor.

"Madama Butterfly"da görev alan sanatçılar, Japon geleneklerini yansıtan bir görünüm için özel bir makyaj sonrası özenle hazırlanan kimonolarını giyip Atatürk Kültür Merkezi'nde temsile hazırlandı.

Dünyanın en sevilen ve en çok sahnelen opera eserlerinden biri olan "Madama Butterfly" rejisör Günsoy'un yorumuyla 25 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- "Madama Butterfly'ın 2024'te de devam edecek olması güzel"

Samsun Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Yiğit Günsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madama Butterfly"ın Samsun'la birlikte Türkiye'de 6. kez sahneleneceğini söyledi.

Günsoy, "1924'te eserin bestecisi Giacomo Puccini hayata gözlerini yumdu. Dolayısıyla 2024 yılı bestecinin ölümünün 100. yılı. Onun için hem Türkiye'de hem de yurt dışında sıkça Puccini operaları sahnelenecek. Madama Butterfly'ın 2024'te de devam edecek olması güzel." dedi.

Kostüm ve dekorlarıyla sanatseverlerin seveceği bir sahne hazırladıklarını dile getiren Yiğit Günsoy, şöyle devam etti:

"Dekorumuz çok güzel oldu. Kostümlerimiz neredeyse bir dekor gibi oldu. Kostüm tasarımcımız Gülden Sayıl çok uğraştı gerçek ve otantik kimonoları yakalamak için. Güzel atmosfer ışıkları oluşturduk. Bale var, koro var, orkestra ve solistlerimiz var. Oldukça kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Tüm sanatseverleri prömiyere davet ediyoruz."

Kostüm tasarımcısı Gülden Sayıl da oyunun hazırlıkları kapsamında önce o dönemin, kültürün ve karakterlerin araştırıldığını, daha sonra tiplemeleri canlandırdıklarını ifade ederek, "Bu tiplemelerin psikolojik analizleri yapılıyor. O kişiyi yansıtacak renkler seçiliyor. Bu renkler doğrultusunda da kostüm tasarlanıyor." diye konuştu.

Pinkerton rolündeki İzmir Devlet Opera ve Balesi oyuncusu Erdem Erdoğan da "Madama Butterfly zengin bir prodüksiyona sahip. Makyaj ve kostümlerinin yanı sıra müzikleriyle de eser izleyiciyi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

- "Madama Butterfly" konusu

Japon geyşa Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evlenir. Kocasını mutlu edebilmek için dinini değiştiren Butterfly'ın ailesi ve çevresi kendisini reddeder.

Pinkerton evliliklerinden bir süre sonra Japonya'dan ayrılınca, Madama Butterfly sadık yardımcısı Suzuki ile üç yıl boyunca eşinin dönüşünü bekler. Pinkerton‘un gemisinin üç yıl sonra Nagazaki Limanı'na girişi, Pinkerton'u beklemekten hiç vazgeçmeyen Madam Butterfly'ın aşkının son perdesini aralar.