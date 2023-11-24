Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!

        TIR dorsesindeki düzensiz göçmenler jandarmayı "nefes alamıyoruz" diye arayıp yardım istedi

        Edirne'de dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte bir TIR'da bulunan kaçak göçmenler jandarmayı arayıp "nefes alamıyoruz" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine ekipler kısa süre içinde Romanya plakalı TIR'ı durdurarak olası bir facianın önüne geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de limon yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Limon yüklü bir TIR dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.

        İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı TIR'ı durdurdu.

        Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren düzensiz göçmenlere müdahale etti.

        REKLAM

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?