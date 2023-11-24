Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!

TIR dorsesindeki düzensiz göçmenler jandarmayı "nefes alamıyoruz" diye arayıp yardım istedi Edirne'de dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte bir TIR'da bulunan kaçak göçmenler jandarmayı arayıp "nefes alamıyoruz" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine ekipler kısa süre içinde Romanya plakalı TIR'ı durdurarak olası bir facianın önüne geçti

Anadolu Ajansı Giriş: 24.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:31 facebook

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