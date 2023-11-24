Samsun'da şehit Erdal Bolat kabri başında anıldı

Alaçam ilçesinde şehit Piyade Astsubay Erdal Bolat, kabri başında dualarla anıldı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısında şehit olan bordo bereli piyade astsubay Erdal Bolat şehadetinin 7'inci yılında Kadıköy Mahallesinde kabri başında anıldı.

Alaçam Kadıköy Merkez Cami İmamı Abdurrahman Şahin ve Acısu Cami İmamı Sabri Büyük tarafından okunan Yasin-i Şerif ve duaların ardından program sona erdi.

Anma programına, şehidin yakınlarının yanı sıra Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yaşar Görmez, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vakfın üyeleri katıldı.