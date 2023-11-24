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        Nesli tehlikede altında olan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a salındı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında nesli tehlike altında olan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:16
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        Nesli tehlikede altında olan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a salındı
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında nesli tehlike altında olan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a salındı.

        Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretimi yapılan 5 bin mersin balığı yavrusu, proje kapsamında Yeşilırmak'a bırakıldı.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı alanında Türkiye'de ön sıralarda yer aldığını söyledi.

        Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında bulunan lagün gölleri, Derbent, Altınkaya, baraj gölleri Ladik Gölü gibi iç su rezervlerine sahip olan Samsun'un Karadeniz'e yaklaşık 210 kilometre sahil şeridi bulunduğunu aktaran Sağlam, "Bu muazzam su potansiyeli ile hem kültür balıkçılığı hem de avcılık bakımından önemli su ürünleri üretimi potansiyeline sahiptir. Kentte 37 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, Karadeniz'de yüzer ağ kafeslerde somon ve levrek üretimi yapan 12, Derbent Baraj Gölü'nde yüzer ağ kafeslerde alabalık üretimi yapan 14 tesis bulunmaktadır. İlimiz genelinde yaklaşık 21 bin ton kurulu su ürünleri yetiştiricilik kapasitesine sahibiz." dedi.

        Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, 2023 yılında Samsun'da 25 adet göl ve gölette toplam 3 milyon 200 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu miktar her geçen yıl artarak devam edecektir. Bilindiği gibi mersin balıkları, denizde yaşayıp üremek için nehirleri tercih eden ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ekonomik değeri oldukça yüksek bir balıktır. Bakanlığımız ilgi kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak bu türün neslinin tükenmemesi için çalışmalar yapmaktadır. Yeşilırmak, mersin balıkları için önemli bir üreme sahasıdır. Fakat son yıllarda gerek stoklarının azalması, gerek çevre koşullarından dolayı Yeşilırmak'ta rastlanmamakta ya da nadir görülmektedir. Özellikle mersin morinası diye isimlendirilen türünden dünyaca ünlü ve ekonomik değeri yüksek olan beluga havyarı yapılmaktadır. Mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmaları önem arz etmektedir. Ülkemizde başta Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerine yumurta bırakmak için giren mersin balıklarının avcılığı 1971 yılında yasal olarak sınırlandırılmış ve 1997 yılında tamamen yasaklanmıştır. Ülkemizde balıkçılığın gelişmesi ve mersin balığının popülasyonun artması için Yeşilırmak'a 5 bin adet mersin balığı yavrusu bıraktık."

        - "Balıkçılarımızın mersin balığını tanıması için hepsine cip takıldı"

        Sağlam, balıkçıların bu balıkları tanıması için mersin balığı yavrularına cip takıldığını ifade ederek, "Balıkçılarımızın mersin balığını tanıması için hepsine cip takıldı. Bu balıkların büyümesi 5-6 yılı alıyor. Popülasyonun artması için hemen avlanılmaması gereklidir. Bu balıkları avlayan balıkçılarımızdan ciplerden onları tanıyarak tekrar suya bırakmasını istiyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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