Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 6 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından Batman'da katledilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ithafen hazırlanan sinema filmini ailesiyle birlikte gözyaşlarıyla seyrettik. TRT'nin emeği ve gayretiyle hayat bulan 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmi ülkemiz genelinde gösterime girdi. 22 yaşında iken öğrencilerinden alçakça kopartılan Aybüke filmini öğretmenlerimizle tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum.

Bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesile ile emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

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EMEKLİLERE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.

Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

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21 sene önce aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim öğretimi koyduk. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim, öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. Şuan 2024 yılı bütçemizde eğitime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. Derslik sayımız, 343 binden aldık, 619 bine, okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik.

Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimiz ve 19 milyon öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti sağlıyoruz.

Benim öğrencilik yılımda sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Anadolu'da bu rakam yüzlere ulaşıyordu. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? 30-25 hele hele bazı yerlerde 15'e düşürdük. Kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Hamdolsun şu anda bunu da başardık, başarıyoruz.

"OKULA GİDEMEYEN KIZ ÇOCUKLARIMIZIN ÖNÜNEKİ ENGELLERİ KALDIRAN BİZ OLDUK"

Bu dönemde okullaşma oranlarımız, eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Farklı sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran biz olduk.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için şartlı eğitim yardımından, pansiyon kapasitesi ve bursların artırılmasına kadar birçok adım attık. Yaşı 35 ve üstü olan kardeşlerimiz çok iyi hatırlayacaktır. 20 sene önce okullar açılınca ailelerin en büyük sıkıntı kaynağı ders kitaplarını temin etmekti. Kırtasiye kırtasiye dolaşır okul kitaplarını tedarik etmeye çalışırdık.

Bazı kırtasiyeciler de 1 hafta 10 gün sonraya bize randevu verirlerdi. Göreve geldiğimizin ilk senesinde 'bu eziyete son vereceğiz' dedik. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. 2023-24 eğitim öğretim yılında 171 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık.

Okullarımızda 560 bin etkileşimli tahta kurduk. Bu sayı inşallah 620 bine ulaşacak. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak kesintisiz eğitim dayatmasını sonlandırarak, meslek liselerinin önünü açarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek, Kur'anı Kerim ve Siyeri Nebi derslerini yaygınlaştırarak eğitimde çok kapsamlı bir dönüşüme imza attık.

"ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANMIŞTIR"

Muhalefet tarafından sürekli istismar edilen hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hükümet olarak sadece bütçede değil atamalarda da önceliği eğitim ve öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim dönemimizde atanmıştır.

Bundan sonra ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim ve öğretim konusunu milli bir mesele olarak görüyor her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Her türlü ufuk açıcı tenkide ve yol gösterici teklife açığız. Hükümetlerimizin hüsniniyeti ve karnesi apaçık ortadadır. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lira iken bugün bu rakam 23 bin 900 liraya çıktı.

Gerçekçi olalım, nereden nereye. Dolar bazında 2002 yılında Kasım ayı itibariyle bir öğretmen ek ders hariçi 292 dolar kazanırken bu gün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Hem Türk lirası hem dolar olarak reel artış sözkonusu. Elbette herşeyin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Tüm dünyada enflasyonun zirveleri zorladığı ekonomik atmosferden bizim etkilenmemiz düşünülemez.