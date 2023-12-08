Samsun'da jandarma yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekibi yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, devriye görevi esnasında yol kenarında bulduğu çantanın sahibine ulaştı.

İçinde çeyrek altın kolye, altın yüzük, cüzdan, kol saati, cep telefonu, bir miktar para ve parfüm şişesi bulunan çanta sahibine teslim edildi.

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