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        Samsun'da jandarma yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekibi yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:09
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        Samsun'da jandarma yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekibi yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, devriye görevi esnasında yol kenarında bulduğu çantanın sahibine ulaştı.

        İçinde çeyrek altın kolye, altın yüzük, cüzdan, kol saati, cep telefonu, bir miktar para ve parfüm şişesi bulunan çanta sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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