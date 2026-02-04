Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da çiftçileri dolandırdığı iddia edilen komisyoncu hakkında soruşturma başlatıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, sebze komisyonculuğu yapan bir kişinin 15 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 04.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:38
        Samsun'un Bafra ilçesinde, sebze komisyonculuğu yapan bir kişinin 15 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ​Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki sebze halinde komisyoncu M.G, Bafra ve çevre ilçelerdeki çiftçilerden satmak amacıyla sebze aldı.

        Ürün bedellerini tahsil edemeyen çiftçilerin şikayeti üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        ​Yapılan incelemelerde, M.G'nin iş yerini kapatarak bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şu ana kadar emniyete başvuran 15 mağdurun toplamda 10 milyon 88 bin lira zarara uğradığı, şikayetçi sayısının artabileceği öğrenildi.

        ​Olayla ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, işletmeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen muhasebeci F.G. gözaltına alındı.

        M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

