Tuğgeneral Bakçepınar'dan Havza Belediyesine ziyaret
Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Havza Belediyesini ziyaret etti.
Bakçepınar, ziyarette Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir süre görüştü. İkiz, Bakçepınar'a Havza ve Havza Belediyesi hakkında bilgi verdi.
Bakçepınar'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden İkiz, "Halkımızın mal ve can güvenliği için çalışan jandarmamızın her daim yanındayız." dedi.
Ziyarette Bakçepınar'a Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak eşlik etti.
