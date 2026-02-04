Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Tuğgeneral Bakçepınar'dan Havza Belediyesine ziyaret

        Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Havza Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğgeneral Bakçepınar'dan Havza Belediyesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Havza Belediyesini ziyaret etti.

        Bakçepınar, ziyarette Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir süre görüştü. İkiz, Bakçepınar'a Havza ve Havza Belediyesi hakkında bilgi verdi.

        Bakçepınar'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden İkiz, "Halkımızın mal ve can güvenliği için çalışan jandarmamızın her daim yanındayız." dedi.

        Ziyarette Bakçepınar'a Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak eşlik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Aşık Mahzuni türkülerle anıldı
        Aşık Mahzuni türkülerle anıldı
        Tadilat nedeniyle çıkan tartışmada alçı ustasını vuran müteahhit tutuklandı
        Tadilat nedeniyle çıkan tartışmada alçı ustasını vuran müteahhit tutuklandı
        81 binden fazla göçmen kuş halkalandı
        81 binden fazla göçmen kuş halkalandı
        Samsun'da atıl binalar mahalle konağına dönüştürülüyor
        Samsun'da atıl binalar mahalle konağına dönüştürülüyor
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sebze üreticileri dolandırıldı: 25 milyon liralık vurgun
        Sebze üreticileri dolandırıldı: 25 milyon liralık vurgun