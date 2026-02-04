Samsun'da atıl binalar mahalle konağına dönüştürülüyor

Samsun'un Canik ilçesinde atıl durumdaki binaların mahalle konağına dönüştürülmesiyle muhtarlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığı, yeni sosyal alanların hizmete sunulduğu bildirildi.



Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede atıl durumda bulunan eski okul binaları yenilenerek mahalle konağına dönüştürülüyor. Gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarıyla bu binalar vatandaşların bir araya geldiği, çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katıldığı çok amaçlı yaşam alanları haline getiriliyor. Mahalle konaklarında ayrıca muhtarlık bölümleri de yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahalle konaklarıyla hem sosyal hayatın canlandırıldığını hem de kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını belirtti.



İlçedeki mahalle konaklarının sayısını artırmaya devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik'imizde atıl vaziyette bulunan eski okul binalarını, hemşehrilerimizin buluştuğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya geldiği mahalle konaklarına dönüştürüyoruz. Mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı sunan bu alanlarda muhtarlık bölümleri de yer alıyor." ifedelerini kullandı.



Mahalle konaklarında oluşturulan muhtarlık bölümlerinin dijital dönüşüm sürecinin tamamlandığını aktaran Sandıkçı, muhtarların çalışmalarını bu alanlarda yürüttüğünü, vatandaşların da muhtarlıkla ilgili işlemlerini mahalle konakları çatısı altında hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebildiklerini kaydetti.







