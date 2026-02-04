Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:32
        Samsun'da ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde, ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı.

        Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde inşaat ustası E.C'yi (47) silahla yaralayan E.Ş'nin, Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde 3 Şubat'ta müteahhit E.Ş. (46) ile dükkanında tadilat yapan inşaat ustası E.C. (47) arasında iddiaya göre tadilat işlerinden dolayı çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, yanında bulunan tabancayla ateş ederek E.C'yi yaralamıştı.

