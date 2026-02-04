Habertürk
Habertürk
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:25
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmana topla ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, minyatür kaleli dar alan maçının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcular ise fitness çalıştı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin katılmazken, Afonso Sousa takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

