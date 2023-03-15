Samsung'dan sahte Ay fotoğrafı iddialarına yanıt geldi

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Samsung'un Galaxy telefonları için Space Zoom (Uzay Yakınlaştırması) özelliği konusunda Reddit'te çıkan haberlere markadan yanıt geldi. Sosyal haber ve içerik paylaşımı sitesinde yayınlanan habere göre Samsung'un yeni nesil telefonlarında sunduğu Space Zoom özelliğiyle sahte ay fotoğrafları yarattığını belirtmişti.

Reddit yazarı, yapay zekâ yardımı ile ay fotoğraflarında detaylar yaratıldığını bir deney ile kanıtladığını açıklamıştı.Samsung şimdi iddialara cevap verdi ve iddialara resmi bir alıntı şeklinde itiraz etti.

YAPAY ZEKÂ FOTOĞRAFI OPTİMİZE EDİYOR

Samsung resmi bir açıklamada, "Bir kullanıcı Ay'ın fotoğrafını çektiğinde, AI (yapay zekâ) tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay'ı ana nesne olarak tanır ve çok kareli kompozisyon için birden fazla çekim yapar, ardından AI görüntü kalitesinin ve renklerinin ayrıntılarını geliştirir. Fotoğrafa herhangi bir görüntü bindirme uygulamıyor"

Samsung, bu işlemin zorunlu olmadığını ve "kullanıcıların, çekilen fotoğraflarda otomatik ayrıntı geliştirmelerini devre dışı bırakacak olan AI tabanlı Scene Optimizer'ı devre dışı bırakabileceğini" belirterek, "Ancak bunu yapmak, Sahne Optimizasyonu açıldığında mümkün olan sonuçları elde etmeyi imkansız hale getirecektir, çünkü özellik pozlamayı ayarlamanın çok ötesine geçer" açıklaması yapıldı.