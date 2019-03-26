Güney Koreli teknoloji markası Samsung, zorlu koşullara dayanıklı yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Xcover4’ü Türkiye’de satışa sundu.

IP68 ve MIL-STD 810G standartlarına uygun olarak üretilen Galaxy Xcover4, üretim tesislerinde veya sahada çalışanlara yönelik olarak geliştirildi.

IP 68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı çalışabilen Galaxy Xcover4’ün sahip olduğu MIL-STD 810G standardı ise ABD ordusunun kullandığı cihazlar başta olmak üzere özellikle askeri ve savunma uygulamaları için geliştirilen, son yıllarda ticari ürünlerde de kullanılmaya başlanan bir test yöntemi olarak biliniyor.

SEZGİSEL TUŞLAR, DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİL

Sahada çalışan kişilerin eldivenle de kullanılabildiği Galaxy Xcover4’te sezgisel sabit tuşlar yer alıyor. Sezgisel sabit tuşlar (Menü, Ana Sayfa, Geri) eldiven veya ıslak elle çalıştırılabiliyor.

Xcover tuşu, kullanıcıların erişimini kolaylaştırmak için LED fener veya kamera dahil en sık kullandığı uygulamaları atamalarına olanak sağlıyor.

1.4 GHz’lik işlemcisi ve 2 GB’lik RAM’i olan Galaxy Xcover4’te entegre NFC özelliği de bulunuyor. Değiştirebilir pile sahip olan Samsung’un bu yeni telefonu, Android 8.1 işletim sistemiyle geliyor. ü

5 inçlik ekranı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerası olan Samsung Galaxy Xcover4’ün Türkiye fiyatı ise 1999 TL olarak duyuruldu.