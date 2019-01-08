Samsung Electronics, ABD’nin Las Vegas kentindeki CES 2019 kapsamında düzenlediği ‘First Look’ etkinliğinde Micro LED ekran teknolojisindeki son yenilikleri tanıttı.
Etkinlikte, 75 inç boyutunda yeni Micro LED ekran ve 219 inç boyutundaki The Wall sergilendi. Modüler özelliklere sahip olan dönüşebilen Samsung Micro LED TV ekranları, kendi kendine ışıma yapabilen ayrı Micro LED modüllerinden oluşuyor.
Micro LED teknolojisinin modüler yapısı ekran boyutu konusunda esneklik sağlıyor, böylece kullanıcılar ekranı herhangi bir oda veya alana uygun hale getirebiliyor.
EKRAN BOYUTU GENİŞLETİLEBİLİYOR
Kullanıcılar Micro LED modülleri ekleyerek ekran boyutunu istediği kadar genişletebiliyor. Micro LED’lerin modüler işlevi ile kullanıcılar gelecekte 9x3, 1x7 veya 5x1 gibi kendi mekânlarına ve işlevsel ihtiyaçlarına uygun ekran boyutları oluşturabiliyor. Micro LED teknolojisi, ayrıca içerikler de ekran boyutu ve şekline uygun hale getiriliyor, yeni modül eklendiğinde çözünürlüğü artırıp piksel yoğunluğunu sabit tutabiliyor.
Ayrıca, Micro LED’ler standart 16:9 içeriklerden 21:9 geniş ekran filmlere, 32:9 ve hatta 1:1 gibi en boy oranlarını da destekliyor. Micro LED ekranlarda çerçeve olmadığından, daha fazla eklendiğinde bile modüller arasında sınırlar bulunmuyor.
5.6 METRELİK MICRO LED TV
Geçen yılki CES’te The Wall adlı 146 inçlik Micro LED TV erkanını tanıtan Samsung, bu yıl ise 219 inçlik (yaklaşık 5.6 metre) Micro LED TV’sinin yanısıra mikroskobik LED yongaları arasındaki açıklığı azaltan ultra hassas dizilimli yarı iletken paketleme sürecindeki teknik gelişmelerin katkısıyla daha küçük ve evlere daha uygun olan 75 inçlik 4K Micro LED ekranını sergiledi.
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