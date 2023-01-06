Samsung tarihi kayıp yaşadı

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Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi Samsung Electronics, ekonomik yavaşlamanın fiyatları ve BT cihazlarına ve sunucularına olan talebi artırmasıyla kârın son çeyrekte üçte ikiden fazla düştüğünü ve on yıldan uzun bir süredir en kötü düşüşünü yaşadığını söyledi.

Şirketin 4. çeyrek kârı yüzde 69 düşüşle 4,3 trilyon won (3,4 milyar dolar) oldu. Bloomberg anketine katılan analistlerin beklentisi şirketin 6,7 trilyon won (5,3 milyar dolar) seviyesindeydi.

55,3 MİLYAR DOLAR KAYIP

Dördüncü çeyrekte Samsung'un satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 70 trilyon won (55,3 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, mobil telefon ve hafıza çipi satışları konusunda zorlu bir dönemde olduğuna işaret ederek Samsung'un çeyrek dönem karının 2023 ilk çeyrekte de düşmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı.

BNK Investment & Securities analisti Lee Min-hee, "Samsung'un tüm işletmeleri zor zamanlar geçirdi, ancak özellikle çipler ve mobil tarafı zorlu bir dönem yaşadı" dedi.