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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Samsung'un kârının yüzde 80 düşmesi bekleniyor - Teknoloji Haberleri

        Samsung'un kârının yüzde 80 düşmesi bekleniyor

        Küresel çip talebinin azalması ve kayıpların sürmesi sebebiyle analistler Samsung'un 3. çeyrek kârının yüzde 80'e yakın düşmesinin beklendiğini açıkladı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 10.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:49
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        Çipte bu kez kriz düşük talep
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        Pandemi döneminde elektronikten otomotive teknolojik tüm aletlerde kullanılan mikroçiplere olan talep zirveye çıkmıştı. Bu süreçte meydana gelen yüksek talebe karşılık veremeyen çip üreticileri ise pandemi sonrası dönemde yatırımlarını genişleterek üretimi artırmışlardı.

        Ancak piyasaya sürülen mikroçip adedindeki bu bolluk bu kez üreticileri zor durumda bırakmaya başladı.

        1,56 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

        Samsung Electronics'in üçüncü çeyrek kârının, bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında düşmesi bekleniyor. Bunun sebebi olarak ise dünya çapında süregelen çip bolluğunun etkilerinin Güney Koreli teknoloji devinin nakit akışında kayıplara yol açması olarak gösteriliyor.

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        Dünyanın en büyük bellek yongaları, akıllı telefon ve televizyon üreticileri arasında yer alan firma, üçüncü çeyrek ön kazanç sonuçlarını Çarşamba günü açıklayacak.

        Reuters'in bildirdiğine göre, 19 analistin LSEG SmartEstimate verilerine göre, faaliyet karı 2023 yılı Temmuz-Eylül çeyreğinde 2,1 trilyon won'a (1,56 milyar dolar) düştü. Geçen yıl aynı dönemde Güney Koreli firmanın işletme kârı 10,85 trilyon won'du.

        ARZ ARTTI TALEP DÜŞÜK KALDI

        Geçen yıla göre markanın yaşadığı bu gerilemenin arkasında ise en düşük bellek yongası fiyatlarının tahmin edildiği kadar hızlı toparlayamaması, piyasaya sürülen ürünlerin fazlalığının çip fiyatlarını düşürmesinden kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu sebeple Samsung, 3 ila 4 trilyon won arasında üç aylık kayıplar bildirmişti. Bu sebeple Koreli dev, çip üretiminde de kesintilere gitti.

        Analistler, Samsung'un çip üretimindeki kesintilerinin ölçek ekonomilerine de zarar verdiğini ve çip üretim maliyetlerini artırdığını söyledi.

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        ÜRETİCİLER YENİ ÇİP SİPARİŞ ETMİYOR

        Analistler, Nisan ayında ilk kez bir üretim kesintisi açıkladıktan sonra, Samsung'un envanteri azaltmak ve on yıllardır sektördeki en kötü gerilemeyi tetikleyen bir çip bolluğunu atlatmak için üçüncü çeyrekte daha fazla üretimi azalttığını söyledi.

        Rakip Micron Teknoloji de geçen ay üç aylık bir zarar öngördü ve bellek yongası üreticisinin veri merkezleri gibi nihai pazarlarında yavaş bir toparlanma endişelerini tetikledi.

        Akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticileri, ekonomik gerileme endişeleriyle aylardır mevcut envanterlerini kullanmayı tercih ederek yeni bellek yongaları satın almaktan kaçınıyor.

        YAPAY ZEKÂ ÇİPLERİNE TALEP SÜRÜYOR

        Buna karşın, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) gibi yapay zekâda kullanılan bellek yongalarına yönelik güçlü talep parlak bir nokta olmaya devam ediyor. Ancak Samsung'un bu tür çipleri geliştirmede ve yapay zekâ çip lideri Nvidia gibi müşterileri güvence altına almada rakibi SK Hynix'in arkasında olduğu söyleniyor.

        MOBİL İŞLETME KÂRI 3 TRİLYON WON

        Analistlerin tahminlerinin ortalamasına göre, şirketin çeyrek boyunca birinci sınıf katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi ve durgun küresel akıllı telefon pazarına rağmen satışları artırması sayesinde mobil ürünler işletmesinin ise yaklaşık 3 trilyon wonluk bir işletme karı bildirdiği belirtiliyor.

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