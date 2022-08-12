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Samsung Yönetim Kurulu Başkanı affedildi

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong affedildi

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı affedildi
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı affedildi
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AA

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla aralarında Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un da bulunduğu 1691 mahkumun affedildiğini açıkladı.

Lee'nin yanı sıra affedilenler arasında Lotte Grup CEO'su Shin Dong-bin'in de aralarında bulunduğu 3 iş adamı daha bulunuyor.

Yoon, söz konusu af kararıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren insanların geçimlerini istikrara kavuşturmayı, sıradan vatandaşlar, küçük işletmeler ve tüccarlar da dahil olmak üzere toplumun savunmasız üyelerine geri dönme fırsatı ve umudu vermeyi umduğunu kaydetti.

Af kararı, Yoon'un mayısta göreve gelmesinin ardından ilk özel af kararı oldu.

18 Ocak’ta 2021'de 30 ay hapse mahkum edilen Lee, 13 Ağustos 2021'de şartlı tahliye kararıyla tahliye olmuştu.

2.5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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