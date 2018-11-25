İş dünyasının ve Türkiye’deki markalarının global rekabet gücünü artırma amacıyla 2000 yılından bu yana düzenlenen MARKA Konferansı’na bu yıl tarihin en büyük 300 mucidinden biri kabul edilen sanal gerçekliği bulan Jaron Lanier ile Avrupa'nın önde gelen etik ‘hacker'ı Jamie Woodruff da katılacak.

Konferans kuruluşu Yürekli'nin 12-13 Aralık'ta İstanbul’da düzenleyeceği MARKA 2018 konferansında 70'i aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak.

Etkinlikle ilgili verilen bilgiye göre konferansın bu yılki konuşmacılarından olan Jaron Lanier, 13 yaşındayken üniversitede derslere girmeye başlamış ve 2005 yılında dünyanın en önemli 100 entelektüeli arasında gösterilmiş. “Sanal Gerçeklik”i keşfeden isim olarak öne çıkan Lanier, son yazdığı “Sosyal Medya Hesaplarınızı Hemen Silmeniz İçin 10 Sebep” kitabıyla dünya çapında ses getirmişti.

Sosyal medyadan çıkmamızın insanlığın iyiliği için şart olduğuna dikkat çeken Lanier, MARKA 2018 sahnesinde bir de sürpriz yapacak.

Yoko Ono, Philip Glass, Duncan Sheik gibi sanatçılarla da çalışan Lanier, müzikal yeteneğinden de örnekler gösterecek.

SİBER SALDIRGANLAR NASIL İLETİŞİM KURUYOR?

Konferansın bir diğer öne çıkan ismi olan ve ‘etik hacker’ olarak adlandırılan Jamie Woodruff, 25 yaşında olmasına karşın, bulduğu açıklarla Facebook, Google, Twitter ve Youtube gibi önemli şirketlere kritik karkı sağlamış.

“Etik hacker’lık” olarak tanımlanan yaptığı işle siber saldırganların internette nasıl iletişim kurduklarını modelleyen Woodruff, konferansta siber güvenlik ve hack konusunda yapacağı sunumda teknolojiye karşı kırılganlığımızı ve siber güvenlik alanındaki tehlikeleri ve korunma yöntemlerinin önemini anlatacak.

Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlenen konferansın iş dünyasının yakın geleceğine şekil veren bir fikir platformu olduğunu belirten Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, 18 yılda 700 konuşmacı ve 27 bin katılımcıya ulaşan MARKA Konferansı’nın bu yılki etkinliği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Katılımcılarımız bir beyin ve ruh tazelenmesi yaşayacak. Bu yıl içerik ve deneyimlerde zeka ve duygu ön planda olacak. Bu iki özelliğin kesişme alanlarının ustalıkla işlenmesi sayesinde katılımcıların yaratıcı, keskin düşünce üretme becerisi üst seviyede tetiklenecek.”

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