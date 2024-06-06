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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da Mustafa Şahin'i ısıran sokak köpeği kuduz çıktı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!

        Şanlıurfa'da, 4 Haziran Salı günü işine giden 44 yaşındaki Mustafa Şahin, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şahin, köpekler tarafından kol ve bacağından ısırıldı. Belediye ekiplerince yakalanan köpek aynı gün öldü. Şahin, karantinaya alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:55
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        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
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        Şanlıurfa'daki Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin (44), 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

        MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

        DHA'da yer alan habere göre kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

        KÖPEK AYNI GÜN ÖLDÜ

        Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.

        KARANTİNAYA ALINDI

        Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

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