Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
Şanlıurfa'da, 4 Haziran Salı günü işine giden 44 yaşındaki Mustafa Şahin, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şahin, köpekler tarafından kol ve bacağından ısırıldı. Belediye ekiplerince yakalanan köpek aynı gün öldü. Şahin, karantinaya alındı
Şanlıurfa'daki Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin (44), 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
DHA'da yer alan habere göre kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
KÖPEK AYNI GÜN ÖLDÜ
Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.
KARANTİNAYA ALINDI
Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.