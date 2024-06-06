Şanlıurfa'daki Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin (44), 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

KARANTİNAYA ALINDI

Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.