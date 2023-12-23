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        Şanlıurfa'da otomobil stepnesinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:27
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        Şanlıurfa'da otomobil stepnesinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

        Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam etti.

        Bu kapsamda uygulama noktasına gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 10 parça halinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili otomobil sürücüsü T.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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