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        Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor

        Şanlıurfa'da etkili olan sis ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:42
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        Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da etkili olan sis ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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