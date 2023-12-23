Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor

Şanlıurfa'da etkili olan sis ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

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