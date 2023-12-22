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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'in ilk yarısındaki iç saha maçlarında bir galibiyet alabildi

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ilk yarıda evinde oynadığı 8 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:03
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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'in ilk yarısındaki iç saha maçlarında bir galibiyet alabildi
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        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ilk yarıda evinde oynadığı 8 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

        Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk maçını evinde oynayan ve Altay'ı 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra evindeki 7 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

        Ligin 4. haftasında Erzurumspor ile iç sahada golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, 6. haftada Kocaelispor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

        Gençlerbirliği'ne 8. haftada 2-1 mağlup olan sarı yeşilli ekip, 10. haftada Bitexen Giresunspor ile evinde golsüz berabere kaldı.

        Ligin 12. haftasında Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftasında Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olmaktan kurtulamayan sarı yeşilli ekip, ilk yarıdaki son iç saha maçında Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 kalarak 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Şanlıurfaspor, evindeki 8 maçta 6 puan alırken, 18 puan kaybetti.

        Şanlıurfaspor, ilk yarı evinde oynadığı 8 maçta rakip filelere 4 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

        Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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