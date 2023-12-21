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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 155 öğrenci tedaviye alındı

        Siverek ilçesinde, okulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 155 öğrenci, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:14
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 155 öğrenci tedaviye alındı
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        Siverek ilçesinde, okulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 155 öğrenci, tedavi altına alındı.

        Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        Bunun üzerine ilk belirlemelere göre 155 öğrenci, ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

        Siverek Devlet Hastanesine gelen Kaymakam Musa Aydemir, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Aileler ile görüşen Aydemir, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        Siverek Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda bulunan 155 öğrencimizin yedikleri yemekten etkilenmesi üzerine öğrencilerimiz sağlık ekiplerimizce Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış ve gerekli tedavileri başlatılmış olup, hayati tehlikesi olan öğrencimiz bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak hem adli hem idari tahkikat başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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