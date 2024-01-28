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"SEKS FURYASI HERKESİ ETKİLEDİ" Erotik film furyası ve darbe dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı; "Herkes etkilendi. Uzun süre kimse film yapamadı. Çok geçmeden fotoroman furyası başlamıştı. Fotoromanlarda oynamaya başladım. Seks furyası bitti, arabesk filmleri başladı ama çoğu 16 mm çekiliyordu. Prodüksiyonların kalitesi azdı. Yapılan filmler çok küçük bütçeliydi. Ben çoğunlukla oynamamayı tercih ettim. Çok büyük bütçeli filmlerde oynamak da çok zordu. O zamanlar bölgeler vardı ve o bölge temsilcileri filmlerde kimi görmek istiyorlarsa o kişilere şans verirlerdi. Zaten film sayısı da çok azdı. Darbe dönemi daha da zordu. Sağ merdivenleri sağcılar soldakini solcular kullanırdı. Biz Türkoloji olarak sağcı kabul ediliyorduk. Yılmaz Güney'in 'Duvar' filminde oynamam teklif edilmişti mesela onda da oynayamadım. Mümkün değildi yani. Benim için tehlikeli olurdu. Olaylarla yaşıyorduk. Kısacası bizi birbirimize kırdırdılar maalesef" ifadelerini kullandı.

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Hayatı ve kariyeriyle ilgili geçmişe yönelik hiçbir pişmanlığı olmadığını da aktaran oyuncu, yapı olarak 'keşke' diyen birisi olmadığını da kaydetti: Hayatın bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yanlışlar yapılabilir, hepimiz yaparız ve ben de yapmışımdır muhakkak ama o noktalara dönüp ben bunu niye yapmıştım diye kendimi sorgulamam. Çünkü her şeyin bir dönemde ve belli şartlar altında yapılmış olan hareketler olduğunu düşünürüm. Yoksa insan ruhu nasıl tekamül edecek. Yanlışlarla doğruları buluruz.