Şanlıurfa'da minibüs ile tır çarpıştı 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 63 L 2666 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 22'nci kilometresinde, U.K. yönetimindeki 07 BHF 456 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.