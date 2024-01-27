'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.

.png

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir oprerasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Ünlü oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.