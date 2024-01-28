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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:57
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        2

        Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi. Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

        3

        EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

        4

        6 EKSİK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de maçta sahada olamayacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        5

        DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

        Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

        6

        MUHTEMEL 11

        Ersin

        7

        Svensson

        8

        Tayyip Talha

        9

        Colley

        10

        Bahtyar

        11

        Amartey

        12

        Gedson

        13

        Salih

        14

        Rashica

        15

        Rebic

        16

        Cenk (Muleka)

        17

        EMS Yapı Sivasspor (Muhtemel): Ali Şaşal, Murat Paluli, Apindangoye, Camara, Uğur, Roman Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Emrah Başşan, Barrow, Rey Manaj

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