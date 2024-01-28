Almanya'da aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

4 Şurada Paylaş!









SAVUNMA BAKANI AFD'Yİ ELEŞTİRDİ

Osnabrück'te düzenlenen ve yaklaşık 25 bin kişinin bir araya geldiği gösteriye katılan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius burada yaptığı konuşmada AfD partisine karşı uyarıda bulundu.

AfD'nin sistem değişikliği istediğini belirten Pistorius, "Bu, ırksal çılgınlığın, ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin karanlık zamanlarına geri dönmek istemelerinden başka bir şey değil." dedi.