Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki çalışmaları denetledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Karaköprü ve Haliliye hükümet konağı inşaatları incelemesinin ardından Harran Geçici Barınma Merkezi'ne giderek çalışmaları denetledi.

İnşaat çalışmaları süren Karaköprü ve Haliliye ilçe hükümet konağı inşaatlarında incelemelerde bulunan Şıldak, teknik ekipten fiziki gerçekleştirmeler ile ilgili bilgi aldı.

Temaslarına Harran Geçici Barınma Merkezi ile devam eden Şıldak, burada çalışmaları değerlendirdi ve konteyner alanlarını gezdi, barınma merkezindeki aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, yıl içerisinde tamamlanacak yeni hizmet binaları ile kamu hizmetlerinin çok daha verimli ve modern şartlarda yürütüleceğini kaydetti.

Vali Şıldak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca mazlumlar için güvenli bir liman olduğunu belirtti.