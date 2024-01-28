Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

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SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

​​​​​​​22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı. Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.