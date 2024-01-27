Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'ye kavuştu! İşte yıldız ismin ilk sözleri
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.
Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.
"BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"
Transfer sürecinin ağır geçtiğini söyleyen milli oyuncu, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım." dedi.
Şampiyonluk mesajı veren Çağlar, "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." diyerek sözlerini noktaladı.