Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'ye kavuştu! İşte yıldız ismin ilk sözleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'ye kavuştu! İşte yıldız ismin ilk sözleri

        İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi.

        Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

        Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

        REKLAM

        "BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

        Transfer sürecinin ağır geçtiğini söyleyen milli oyuncu, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım." dedi.

        Şampiyonluk mesajı veren Çağlar, "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi