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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı

        LaLiga ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:18
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı.

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        Real Madrid'in, LaLiga'nın 22. haftasında Las Palmas'a konuk olduğu maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti.

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        Vinicius Junior'ın 65. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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        Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.

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        Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

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        "DEVAMI GELECEK"

        Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.

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        İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

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