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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:47
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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

        Viranşehir-Diyarbakır kara yolu 35'inci kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ACR 328 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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