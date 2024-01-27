Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu 35'inci kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ACR 328 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.