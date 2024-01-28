Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, savunmanın sağında görev yapan Boey'un transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon avro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern Münih, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50'sini şirketimize ödeyecektir." denildi.

Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! 🙌 Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! 💛❤️ Her şey için teşekkürler! ❤️ pic.twitter.com/QxcS8j37KX

Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

VEDA MESAJI

Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih ekibine transfer olan Fransız futbolcusu Sacha Boey için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

📸 Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, İstanbul'dan ayrılmadan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek teknik direktörümüz Okan Buruk ile vedalaştı. 💛❤️ pic.twitter.com/n3T7vDfOhz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 28, 2024

BOEY'DAN İLK AÇIKLAMA: BENİM İÇİN ONUR

Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise Fransız sağ bekin transferini gerçekleştirmelerinde, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlardaki performansının etkili olduu "Sacha Boey gibi büyük potansiyele sahip genç bir oyuncuyu uzun vadeli kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da güçlü bir performans sergiledi. Bu, kadromuzu sadece genişlik açısından değil aynı zamanda kalite açısından da güçlendirdiğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund'un, Sacha Boey hakkındaki sözleri ise şöyle:

"Sacha Boey, her maçta çok fazla kilometre kat eden ve müdahaleden korkmayan çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Galatasaray'da taraftarların mutlak favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip ve geçen sezon Galatasaray ile şampiyon olmuştu. Savunma kalitemizi artıracak"